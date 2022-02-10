ru ua
Чт, 10 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В американській школі сталася стрілянина

Новость на русском →
США, Четвер 10 лютого 2022 05:29
В американській школі сталася стрілянина Фото: В американській школі сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У середній школі в американському місті Баффало, що в штаті Нью-Йорк сталася стрілянина. Поранення отримали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Невідомий на парковці дістав пістолет і зробив кілька пострілів. В результаті інциденту постраждали школяр і охоронець.

За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамальї, після занять на парковці біля школи сталася сварка, яка переросла у стрілянину. В результаті були поранені двоє: учень і охоронець. Підлітку потрібна була термінова операція. Охоронець був поранений в ногу, загрози його життю немає.

Стрілець залишається на волі, його шукає поліція.

Під час стрілянини в школі перебували близько 100 осіб.

Державний коледж Буффало, що знаходиться неподалік від школи, скасував вечірні заняття і порадив студентам залишатися вдома.

Раніше ми писали, що у Каліфорнії обстріляли автобус: є загиблий і постраждалі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки школа
NEWS
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
Росія зрозуміла посил про санкції у разі вторгнення в Україну, - Шольц
DAILY
Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ембарго від Лукашенка. Що чекає Україну без енергоресурсів Білорусі