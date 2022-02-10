В американській школі сталася стрілянина
У середній школі в американському місті Баффало, що в штаті Нью-Йорк сталася стрілянина. Поранення отримали дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Невідомий на парковці дістав пістолет і зробив кілька пострілів. В результаті інциденту постраждали школяр і охоронець.
За словами заступника комісара поліції Джозефа Грамальї, після занять на парковці біля школи сталася сварка, яка переросла у стрілянину. В результаті були поранені двоє: учень і охоронець. Підлітку потрібна була термінова операція. Охоронець був поранений в ногу, загрози його життю немає.
Стрілець залишається на волі, його шукає поліція.
Під час стрілянини в школі перебували близько 100 осіб.
Державний коледж Буффало, що знаходиться неподалік від школи, скасував вечірні заняття і порадив студентам залишатися вдома.
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