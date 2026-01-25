RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

США способны помочь Украине освободить политзаключенных из России, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

США присоединились к процессу освобождения белорусских политических заключенных и могут сыграть важную роль в освобождении украинских граждан, которых незаконно удерживают в России.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время визита в Литву.

По его словам, Соединенные Штаты уже занимаются вопросом освобождения белорусских политзаключенных, а Украина помогает в этом процессе, используя собственный опыт. Президент отметил, что определенные результаты этого сотрудничества уже есть - часть политзаключенных вышла на свободу.

В то же время Зеленский отметил, что многие освобожденные не смогли вернуться в Беларусь и были вынуждены выехать за границу.

Отдельно глава государства выразил надежду, что США применят свое влияние и для освобождения украинских политзаключенных, которых удерживает Россия.

 

РФ тормозит обмены пленными

В декабре президент Владимир Зеленский заявлял, что процесс обмена пленными с Россией фактически приостановился из-за действий страны-агрессора.

По его словам, Рустем Умеров достиг предварительных договоренностей с российской стороной о масштабном обмене до Нового года, однако РФ начала затягивать процесс. В результате оговоренный обмен так и не состоялся.

В то же время 31 декабря Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в плен попали более 10 тысяч российских военных. По средним подсчетам, еженедельно украинские защитники берут в плен от 60 до 90 оккупантов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиОбмен пленнымиВойна в УкраинеРоссийская Федерация