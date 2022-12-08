США увеличивают свое военное присутствие в странах Балтии

Как проинформировал посол США в стране Роберт Гилкрист, в самой Литве этот процесс изначально предполагает развертывание бронированных танковых подразделений и полевой артиллерии вплоть до постоянного ротационного присутствия.

"Как сказал президент Байден, мы стремимся защищать каждый дюйм территории НАТО. Это развертывание американских сил демонстрирует преданность, и хотя мы продолжаем адаптировать позицию наших сил в регионе, мы стремимся поддерживать постоянное присутствие в регионе и усиливать обучение с нашими балтийскими союзниками, чтобы поддерживать надежные боевые возможности и чтобы укрепить нашу оборону и позицию сдерживания", - подчеркнул посол США.

На саммите НАТО в Мадриде президент Байден обязался расширить ротационное развертывание и полное присутствие американских сил в Балтийском регионе. Развертываемые США силы являются частью этой модели усиленного присутствия и являются свидетельством приверженности США укреплению коллективной обороны и позиции сдерживания на восточном фланге НАТО. Помимо двусторонних усилий США, многонациональные боевые группы НАТО обеспечивают важное сдерживание, обучение и интеграцию союзников в регионе.

"Военное присутствие США остается критически важной частью нашего сдерживания и обороны против России. Мы приветствуем и решительно поддерживаем постоянное военное присутствие США в Литве и готовы оказать необходимую поддержку со стороны страны пребывания", - заявил в ответ министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаукас.