Крупнейший в РФ производитель никеля сокращает производство из-за последствий санкций

Российская горно-металлургическая компания "Норильский никель", которой владеет один из самых богатых людей России Владимир Потанин, планирует сократить производство никеля и кобальта - ключевых компонентов для аккумуляторных батарей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Основными причинами такого сокращения, как пишет издание, в России называют задержку ремонта завода и сентябрьский пожар на НПЗ. Кроме того, сокращение объемов производства "Норникеля" обусловлено тем, что российское производство металлов страдает от прекращения поставок оборудования и технологий западными фирмами.

"Самый крупный российский производитель рафинированного никеля, вероятно, снизит выпуск этого металла на 4-5% с уровня 219 тысяч тонн в 2022 году из-за проведения ремонтных работ, перенесенных с прошлого года в результате проблем со снабжением оборудованием. Производство кобальта сократится более чем вдвое по сравнению с тем, что было до сентябрьского пожара на Кольской АЭС", - сообщил старший вице-президент компании Сергей Степанов.

Хотя США и Великобритания ввели санкции против главного акционера "Норникеля" Владимира Потанина, никаких санкций в отношении самой компании и экспорта российских металлов не было наложено.

"Однако война в Украине привела к перебоям в логистике, страховании и перевозках", - отмечает Bloomberg.

"Норникель" контролирует примерно десятую часть мирового рынка никеля. Металл и кобальт используются в батареях и имеют решающее значение для "зелёной" революции. В декабре Bloomberg сообщал, что "Норникель" планирует сократить производство никеля, поскольку некоторые европейские покупатели избегают российских поставок, в частности учитывая потенциальный избыток.

Однако, по данным издания, "Норникель" ожидает, что производство никеля в этом году составит от 204 тысяч до 214 тысяч тонн. Производство кобальта может составить 1000 тонн против 2500 тонн в последние годы.

"В прошлом году компания сосредоточилась на возобновлении своих цепочек поставок и сумела привезти некоторое производственное оборудование из Азии. В этом году нужно будет провести отложенный ремонт", - заверил Степанов.

Bloomberg напоминает, что горнодобывающая компания Потанина может произвести 2,6 млн унций палладия и 643 тысяч унций платины в этом году. В 2022 году было произведено 2,79 млн унций палладия и 651 тысячу унций платины.