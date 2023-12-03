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США увеличат производство боеприпасов в четыре раза: подробности

Фото: США увеличат производство боеприпасов в четыре раза (defense.gov)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты в ближайшие годы увеличат производство артиллерийских боеприпасов в четыре раза.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны США.

"При нынешней администрации производство артиллерийских снарядов в США не просто увеличится. Оно не просто удвоится. Оно увеличится в четыре раза", - заявил Остин.

Он также отметил, что высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают необходимость больших инвестиций в разработку боеприпасов.

"По сравнению с оборонным бюджетом пятилетней давности, сейчас мы вкладываем почти на 50 процентов больше средств в их производство ", - добавил он.

Глава Пентагона также сообщил, что США приступили к самой амбициозной модернизации оборонного-промышленного комплекса за почти 40 лет.

"Около 50 млрд долларов пойдут на нашу оборонно-промышленную базу. И это создаст, или поддержит десятки тысяч американских рабочих мест в более чем 30 штатах. Речь идет о производстве ракет в Аризоне, автомобилей в Висконсине и Индиане, а также артиллерийских снарядов в Пенсильвании, Огайо и Техасе", - отметил Остин.

Снаряды для Украины

Напомним, в конце прошлой зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставок Украине артснарядов допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.

Позже стало известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны для Украины.

 

 

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