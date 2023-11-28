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Штаты ведут переговоры с Грецией о закупке артснарядов для Украины, - Ekathimerini

Вторник 28 ноября 2023 16:48
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Штаты ведут переговоры с Грецией о закупке артснарядов для Украины, - Ekathimerini Фото: США договариваются с Грецией о покупке артснарядов для Украины (facebook.com/ukroboronprom)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры ведутся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины, которая отражает широкомасштабную военную агрессию РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Общая цена, согласованная Афинами, составляет 47 миллионов долларов.

Предполагается, что Штаты закупят в общей сложности:

  • 50 тысяч греческих снарядов калибра 105 мм,
  • 20 тысяч снарядов калибра 155 мм,
  • 5 тысяч более крупных снарядов калибра 203 мм.

По данным греческого издания, переговоры находятся на завершающей стадии.

Ранее в августе греческие СМИ сообщали, что греческая компания Hellenic Defence Systems ведет переговоры с международными производителями боеприпасов для участия в программе производства снарядов 155 мм калибра для поддержки Украины и пополнения запасов ЕС.

Снаряды для Украины

Напомним, в конце минувшей зимы стало известно, что Вооруженные силы Украины столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет Евросоюза принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что ЕС отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также сообщалось, что на фоне опасений в ЕС об отставании от графика поставок Украине артснарядов допускается вариант, что их будут закупать в странах, которые не находятся в Евросоюзе.

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