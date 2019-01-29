В.о. генпрокурора США: розслідування втручання РФ у вибори наближається до кінця

В.о. генпрокурора США сподівається на якнайшвидше отримання звіту від Мюллера

Исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер заканчивает свое расследование о вмешательстве России в выборы президента в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The New York Times.

Так, Уитакер надеется на получение отчета от Мюллера как можно быстрее.

"Я думаю, что расследование близко к завершению, и я надеюсь, что мы сможем получить отчет от директора Мюллера как можно скорее", - сказал и.о. генпрокурора.

Уитакер отметил, что его "полностью проинформировали о расследовании".

Подчеркнем, заявление и.о. генпрокурора прозвучало в конце пресс-конференции о другом деле. Политика Министерства юстиции обычно запрещает общественное обсуждение открытых уголовных расследований. Поэтому неизвестно, обсуждал ли Уитакер свои заявления с Мюллером заранее, или он говорил экспромтом.

При этом издание отмечает, что заявление и.о. генпрокурора застало врасплох даже чиновников Министерства юстиции США. Как только Уитакер охарактеризовал работу спецпрокурора как почти законченную, пресс-секретарь закрыла пресс-конференцию.

Напомним, ранее адвокаты президента США Дональда Трампа отклонили просьбу спецпрокурора Роберта Мюллера о личной встрече с главой Штатов в деле по вмешательству РФ в выборы-2016.

Как писало РБК-Украина ранее, Трамп отказался отвечать на новые вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера.

Добавим, 4 января 2019 года Федеральный окружной суд США продлил срок расследования возможного вмешательства РФ в президентские выборы США.