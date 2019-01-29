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В.о. генпрокурора США: розслідування втручання РФ у вибори наближається до кінця

Новини » Політика    29.01.2019 - 11:10
В.о. генпрокурора США: розслідування втручання РФ у вибори наближається до кінця
Фото: Метью Вітакер (GettyImages)

В.о. генпрокурора США сподівається на якнайшвидше отримання звіту від Мюллера

Виконуючий обов'язки генерального прокурора США Метью Вітакер заявив, що спецпрокурор Роберт Мюллер закінчує своє розслідування щодо втручання Росії у вибори президента у 2016 році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The New York Times.

Так, Вітакер сподівається на отримання звіту від Мюллера якнайшвидше.

"Я думаю, що розслідування близьке до завершення, і я сподіваюся, що ми зможемо отримати звіт від директора Мюллера якомога швидше", - сказав в.о. генпрокурора.

Вітакер зазначив, що його "повністю поінформували про розслідування".

Підкреслимо, заява в.о. генпрокурора прозвучала наприкінці прес-конференції про іншу справу. Політика Міністерства юстиції зазвичай забороняє громадське обговорення відкритих кримінальних розслідувань. Тож невідомо, чи обговорював Вітакер свої заяви із Мюллером заздалегідь, чи він говорив експромтом.

При цьому видання наголошує, що заява в.о. генпрокурора заскочила зненацька навіть чиновників Міністерства юстиції США. Як тільки Вітакер охарактеризував роботу спецпрокурора як майже закінчену, прес-секретар закрила прес-конференцію.

Нагадаємо, раніше адвокати президента США Дональда Трампа відхилили прохання спецпрокурора Роберта Мюллера щодо особистої зустрічі з главою Штатів у справі втручання РФ у вибори-2016.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп відмовився відповідати на нові питання спецпрокурора Роберта Мюллера.

Додамо, 4 січня 2019 року Федеральний окружний суд США продовжив строк розслідування можливого втручання РФ у президентські вибори США.

Трамп і його оточення понад 100 разів контактували з РФ до інавгурації, - NYT Екс-радника Трампа затримали у справі про втручання РФ у вибори США
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