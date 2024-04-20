Палата представителей США одобрила помощь Израилю
Фото: Палата представителей США приняла помощь Израилю (Getty Images)
Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла законопроект о помощи Израилю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Палата представителей США сегодня, 20 апреля, приняла дополнительный закон о безопасности Израиля. Закон приняли 366 голосами.
Что включает в себя этот пакет:
- 26,4 млрд долларов на помощь Израилю;
- 4 миллиарда долларов на системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида";
- 1,2 млрд долларов на систему обороны "Железный луч";
- 4,4 млрд долларов на пополнение оборонных товаров и услуг, предоставляемых Израилю;
- 3,5 млрд долларов на закупку передовых систем вооружений и других товаров по программе "Зарубежное военное финансирование";
- 9,2 миллиарда долларов на гуманитарную помощь - в том числе на чрезвычайную продовольственную помощь, жилье и базовые услуги - населению, страдающему от кризисных ситуаций.
Голосование в Палате представителей США
Напомним, сегодня, 20 апреля, в Конгрессе США одобрили помощь Украине.
Детальнее о том, что будет происходить с законопроектом дальше, и когда Украина получит помощь - можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также рассказывали, что перед этим законопроектом Палата представителей США одобрила передачу Украине замороженных активов РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.