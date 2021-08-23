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США заявили про "значну загрозу" для літаків, що вилітають з аеропорту Кабула

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Вашингтон, Понеділок 23 серпня 2021 22:55
США заявили про "значну загрозу" для літаків, що вилітають з аеропорту Кабула Фото: США заявили про значну загрозу для літаків, що вилітають з Кабула (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аеропорту Кабула евакуюючи людей літаки піддаються значній загрозі. Водночас жодне з повітряних суден не відлітає зі столиці Афганістану порожнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу транспортного командування ВПС США Стівена Лайонса.

"Загроза значна", - сказав він відповідаючи в ході брифінгу на питання журналістів про те, наскільки велика небезпека для літаків, які приземляються і злітають з аеропорту Кабула.

При цьому Лайонс відмовився розкрити деталі, пославшись на вагомі причини. Він також зазначив, що жоден літак не відлітає зі столиці Афганістану порожнім. За його словами, літаки відвозять з Кабула по 400-450 осіб за один рейс.

Нагадавши, США за останню добу вивезли з аеропорту Кабула близько 16 тисяч осіб.

Зазначимо, раніше президент США Джо Байден попередив цивільні авіакомпанії країни, що їм, можливо, прийдеться допомагати в евакуації людей з Афганістану.

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Сполучені Штати Америки Афганистан Кабул
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