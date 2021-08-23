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США заявили о "значительной угрозе" для вылетающих из аэропорта Кабула самолетов

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Вашингтон, Понедельник 23 августа 2021 22:55
США заявили о "значительной угрозе" для вылетающих из аэропорта Кабула самолетов Фото: США заявили о значительной угрозе для вылетающих из Кабула самолетов (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В аэропорту Кабула эвакуирующие людей самолеты подвергаются значительной угрозе. В то же время, ни одно из воздушных суден не улетает из столицы Афганистана пустым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу транспортного командования ВВС США Стивена Лайонса.

"Угроза значительная", - сказал он отвечая в ходе брифинга на вопрос журналистов о том, насколько велика опасность для самолетов, которые приземляются и взлетают из аэропорта Кабула.

При этом Лайонс отказался раскрыть детали, сославшись на веские причины. Он также отметил, что ни один самолет не улетает из столицы Афганистана пустым. По его словам, самолеты увозят из Кабула по 400-450 человек за один рейс.

Напомним, США за последние сутки вывезли из аэропорта Кабула около 16 тысяч человек.

Отметим, ранее президент США Джо Байден предупредил гражданские авиакомпании страны, что им, возможно, прийдется помогать в эвакуации людей из Афганистана.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул
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