У США заявили про втручання Росії у вибори президента: опублікують докази

Виконуючий обов'язки директора Національної розвідки США Річард Гренелл заявив, що 53 стенограми, що свідчать про втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році, можуть бути розголошені. Про це повідомляє New York Post.

Зазначимо, Білий дім виступав проти публікації матеріалів з побоювань, що в них можуть бути державні таємниці, проте представник Комітету з розвідки підтвердив, що це рішення було прийнято.

Як повідомлялося раніше, Міністерство внутрішньої безпеки США розіслало американським штатам меморандум, в якому попереджає про спроби РФ втрутитися в майбутні в поточному році президентські вибори.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників Конгресу США демократа Адама Шиффа в тому, що він навмисне розголосив секретну інформацію про спроби Росії втрутитися в президентські вибори в США.

Раніше The Washington Post повідомив, що Російська Федерація збирається підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерс, готуючи кампанію по втручанню в американські вибори в 2020 році.