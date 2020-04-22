У Сенаті США підтвердили висновки розвідки про втручання РФ у вибори

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США не виключають нових спроб Росії втручатися у вибори в 2020 році

Голова комітету сенату США з розвідки Річард Бар і віце-голова Марк Уорнер випустили доповідь про роботу розвідки в частині розслідування втручання Росії в американські вибори президента в 2016 році. Про це йдеться на сайті сенатора Барра.

У доповіді вивчаються джерела, інструменти та аналітична робота, проведена розвідувальним співтовариством 2017 року (ICA), яка визначила, що Росія провела безпрецедентну багатопланову кампанію за втручання в президентські вибори 2016 року в США.

У раніше опублікованих звітах розглядалися питання безпеки на виборах у США, використання Росією соціальних мереж і реакція адміністрації Обами на втручання Росії. В останньому - п'ятому томі - будуть розглянуті висновки контррозвідки Комітету.

"Росія втрутилася в наші вибори 2016 року, щоб перешкодити кандидату Хілларі Клінтон і допомогти кандидатурі Дональда Трампа... Безумовно, немає жодних підстав сумніватися в тому, що успіх росіян в 2016 році спонукає їх спробувати ще раз у 2020 році", - зазначено в звіті.

Підбиваючи підсумки, автори доповіді відзначають, що всі попередні заяви про втручання РФ підкріплені розвідувальними даними з усіх джерел, виправдані і належним чином представлені.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп звинуватив голову комітету з розвідки Палати представників Конгресу США, демократа Адама Шиффа в тому, що він навмисне розголосив секретну інформацію про спроби Росії втрутитися в президентські вибори в США.