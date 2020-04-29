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У США заявили про успішні випробування нового препарату проти коронавірусу

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 21:59
У США заявили про успішні випробування нового препарату проти коронавірусу
Фото: доктор Ентоні Фаучі (flickr.com the white house)

Випробування препарату "Ремдесивір" показали, що ліки можуть блокувати вірус

Провідний американський експерт з інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі заявив, що результати пробного дослідження лікарського засобу проти коронавірусу "Ремдесивір" показали "досить хороші новини". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Він розповів, що середній час одужання у пацієнтів, що приймали препарат, склав 11 днів, порівняно з 15 днями у групі плацебо. Результати також свідчать про зменшення рівня смертності: показник летальності в групі людей, що приймали "Ремдесивір", становить 8%, а в групі плацебо - 11,6%.

"Доведено, що ліки можуть блокувати цей вірус. Коли ви знаєте, що ліки діють, ви повинні повідомити людям у групі плацебо, щоб вони могли його прийняти. Це буде новий стандарт медичної допомоги", - заявив Фаучі.

Очікується, що представники охорони здоров'я США опублікують повні результати дослідження препарату.

Виробник препарату, біотехнологічна компанія Gilead Sciences, також опублікував попередні результати власного дослідження, які показали, що стан майже половини пацієнтів, які протягом п'яти днів отримували дозу "Ремдесивіра", покращився. У клінічному дослідженні взяли участь 397 пацієнтів з тяжкими випадками COVID-19.

Раніше повідомлялося, що Україна планує закупити "Ремдесивір" у США. Цей препарат повинен використовуватися при важких і критичних станах. Зараз, згідно протоколу лікування хворих на коронавірус, український МОЗ використовує "Гепарін", "Гідроксихлорохін", "Фавіпіравір" і "Плаквеніл".

Також РБК-Україна писало, що Індія безкоштовно дасть Україні 30 тис. таблеток "Гидроксіхлорохіну", який використовують для лікування хворих коронавірусом.

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