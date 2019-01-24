У США заявили про загрозу для польотів через "шатдаун"

Ілюстративне фото (theconversation.com)

Диспетчери і пілоти заявили, що "шатдаун" створює зростаючу з кожним днем ​​загрозу безпеки авіаперельотів

Профспілки, що представляють інтереси авіадиспетчерів, пілотів і бортпровідників, заявляють про загрозу для польотів у Сполучених Штатах Америки через "шатдаун". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на текст заяви на сайті асоціації бортпровідників (AFA).

Зокрема, профспілки вказують, що "шатдаун" створює зростаючу з кожним днем ​​загрозу безпеки авіаперельотів, так як впливає на роботу численних державних службовців. Так, "шатдаун" торкнувся роботи відділів по боротьбі з кіберзлочинністю, авіадиспетчерів, повітряних маршалів, співробітників аеропортів, які забезпечують безпеку.

"Це вже найтриваліше припинення роботи уряду в історії Сполучених Штатів, і кінця цьому не видно. У нашій галузі, не схильної до ризику, ми не можемо навіть приблизно оцінити рівень існуючого ризику і не можемо передбачити момент, коли вся система завалиться. Це безпрецедентно", - сказано в заяві.

Відзначається, що в ряді великих аеропортів уже закрилися контрольно-пропускні пункти, інспектори з безпеки і федеральні службовці не виходять на роботу, а ті, хто працює - виконують свою роботу без оплати.

"Ми настійно закликаємо Конгрес і Білий дім ужити всіх необхідних заходів, щоб негайно припинити "шатдаун", - закликають профспілки.

Нагадаємо, в середу робота аеропорту Ньюарк у штаті Нью-Джерсі була тимчасово припинена через повідомлення про безпілотники.

Як писало РБК-Україна раніше, американський лідер Дональд Трамп заявив, що не шукатиме альтернативне місце для свого щорічного звернення до конгресу і виступить у палаті представників після того, як відновиться робота уряду.

Додамо, в середу повідомлялося, що рейтинг підтримки Трампа знизився до 40% через бюджетну кризу, викликану припиненням роботи уряду.