Мир игнорирует новые угрозы США и продолжает торговлю с Ираном, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что пошло не так с планом США

Министр финансов США Скотт Бессент объявил о начале жесткого экономического давления на Тегеран для прекращения войны, сравнив этот план с исторической высадкой в Нормандии в 1944 году.

Однако ключевые игроки региона фактически проигнорировали предупреждение Вашингтона:

Отделения иранских банков, в частности Bank Melli, в Объединенных Арабских Эмиратах продолжают работать в обычном режиме.

Коммерческие рейсы между Ираном, Турцией, ОАЭ, Азербайджаном, Россией и Китаем выполняются по-прежнему.

Пакистан заявил, что не обязан выполнять односторонние ограничения США и продолжает сухопутную торговлю.

В конце недели США объявили о планах ввести ограничения против филиалов египетского Banque Misr в ОАЭ, однако аналитики считают такие шаги слишком слабыми.

"Поскольку война превышает шестимесячную отметку, публичные действия, предпринятые Министерством финансов на этой неделе, не соответствуют ажиотажу", - сказал бывший чиновник Министерства финансов США Алекс Зерден.

Китай как главное препятствие

Главной дилеммой для администрации США остается позиция Пекина.

Любая эффективная санкционная кампания должна ударить по Китаю, покупающему сейчас 90% иранской нефти. Однако Пекин уже сделал Вашингтону дерзкое предупреждение и не собирается отступать от торговли с Тегераном.

Попытка надавить на китайские финансовые учреждения чревата мощными ответными мерами и рискует взорвать всю мировую финансовую систему.

"Нельзя разрешить содержательную экономическую войну против Ирана, игнорируя при этом единую страну, которая поглощает 90% его экспорта нефти", - подчеркнул генеральный директор платформы данных China Beige Book Лиланд Миллер.

Эксперты убеждены, что попытка нокаутировать Иран односторонними ограничениями не даст результата.

"Идея о том, что Иран можно нокаутировать таким образом, абсурдна - это не сдвинет дело с места. Слишком много участников, и это слишком вознаграждает привлеченных людей", - отметил главный советник DBM Consulting Стивен Феллон.