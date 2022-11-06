В США заявили, что Иран передавал дроны России во время полномасштабной войны

Иран передавал России свои дроны-камикадзе уже после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ", об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли.

"Они (Иран - ред.) переправили десятки дронов в Россию только этим летом и у них есть свои военные специалисты в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских", - заявил Мелли.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал, что его страна поставляла дроны России, но якобы только до начала полномасштабной войны и в ограниченном количестве.

Позже президент Украины Владимир Зеленский назвал такие заявления Тегерана ложными.

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