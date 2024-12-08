В США заявили, что Байден "внимательно следит" за событиями в Сирии

Ситуация в Сирии

В конце ноября 2024 года конфликт в Сирии вспыхнул с новой силой. Масштабные боевые столкновения начались между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), отрядами Сирийской национальной армии и армией Башара Асада.

По последним данным, премьер-министр Сирии Мохаммед аль-Джалали заявил о готовности сотрудничать с любым руководством, избранным народом. Заявление прозвучало после того, как повстанцы зашли в Дамаск.

На данный момент известно, что президент Башар Асад вылетел из столицы Сирии в неизвестном направлении, воспользовавшись самолетом.

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