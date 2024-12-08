Погрузил Сирию в войну. Кто такой Башар Асад и почему его режим под угрозой

Башар Асад возглавляет Сирию последние 24 года, и половину этого периода страна находится в состоянии гражданской войны. Из-за конфликта сотни тысяч граждан погибли, а миллионы стали беженцами. В последнее время ситуация обострилась, и повстанцы, взяв под контроль ряд стратегических городов, стремятся свергнуть правящий режим.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает о Башаре Асаде и режиме его власти в Сирии.

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Президентство по наследству

Башар аль-Асад родился 11 сентября 1965 в сирийской столице Дамаск. Он стал вторым сыном в семье военного и политического деятеля Хафеза аль-Асада.

Когда Башару было пять лет, его отец организовал государственный переворот и стал президентом Сирии. Хафез аль-Асад проводил жестокую политику в отношении оппозиции и создал культ личности. Его правление в течение почти 30 лет сопровождалось репрессиями и нарушениями прав человека.

Детство Башара Асада прошло в Дамаске. Он учился в престижном арабо-французском лицее, а высшее образование получил в Дамасском университете по медицинскому направлению. В 1988 году получил диплом врача-офтальмолога и некоторое время работал по специальности в военном госпитале в пригороде столицы.

Через 4 года Башар Асад отправился в Великобританию на стажировку. Работал в офтальмологическом центре Western Eye Hospital в Лондоне.

В 1995 году в автомобильной аварии погиб старший брат Башара – Бассель, которого отец готовил стать своим преемником на должности лидера Сирии.

Фото: Асад сменил отца на посту президента Сирии (GettyImages)

Таким образом, Башар Асад незапланированно стал первым в очереди на президентское кресло, поэтому был вынужден вернуться в Сирию.

Не имея соответствующего опыта, он поступил в военную академию и получил звание полковника Республиканской гвардии. Также занимался общественной деятельностью, возглавлял кампанию по борьбе с коррупцией, которая в основном была показательной. Благодаря работе в Сирийском компьютерном обществе, внедрившем Интернет в Сирии, Асад получил имидж модернизатора.

В июне 2000 года президент Сирии Хафез аль-Асад умер от сердечного приступа, и уже через месяц его сын Башар аль-Асад стал следующим лидером страны, получив более 97% поддержки граждан.

При этом для его избрания парламенту пришлось изменить конституцию, уменьшив минимальный возраст кандидата в президенты с 40 до 34 лет (именно столько было на тот момент Башару Асаду).

Режим Асада: от надежды на перемены до кровавой войны

С 10 июля 2000 года Башар Асад занимает должность 19-го президента Сирии (переизбирался трижды), а также является главнокомандующим вооруженными силами и генеральным секретарем правящей арабской социалистической партии Баас.

Передача власти от отца к сыну воспринималась критически как в Сирии, так и за рубежом. Однако сначала у многих были надежды, что молодой лидер, который учился и жил на Западе, начнет менять страну.

В первые годы его правления действительно были ослаблены некоторые правительственные ограничения на свободу слова и печати, освобождены несколько сотен политических заключенных. Башар Асад обещал бороться с коррупцией, модернизировать экономику и внедрять демократизацию, но не по западной, а по "собственной модели".

В этот период началась так называемая "Дамасская весна". Появились публичные политические дискуссионные форумы, начали выходить независимые газеты, где все чаще раздавались призывы к политическим реформам.

На фоне распространения демократических настроений режим Башара Асада сменил курс и вернулся к авторитарным методам. Чтобы подавить прореформаторскую активность, сирийские власти вновь использовали угрозы и аресты.

К тому же, экономические реформы Асада усилили неравенство и централизовали власть лояльной дамасской элиты. Это оттолкнуло сельское население, рабочих, бизнесменов, промышленников, которые раньше были ядром сторонников правящей партии Баас.

Фото: Башар Асад столкнулся с протестами, которые переросли в войну (GettyImages)

Наибольшим вызовом для режима Асада стали антиправительственные протесты в 2011 году, вдохновленные волной продемократических восстаний на Ближнем Востоке ("Арабская весна").

Сирийцы требовали политических реформ, восстановления гражданских прав и прекращения чрезвычайного положения, которое действовало в стране с 1963 года, ограничивало свободу слова и предоставляло правительству широкие полномочия задерживать людей за вероятную угрозу национальной безопасности.

Сначала Башар Асад говорил о готовности к уступкам. Одновременно провластные силы жестко подавляли протесты. Беспорядки охватывали все больше городов, в ответ правительство развертывало войска и танки.

К осени 2011 оппозиционные группы вооружились, и конфликт в Сирии перерос в полноценную гражданскую войну.

С течением времени повстанцам удалось установить контроль над большими частями севера и востока Сирии. Тем или иным образом их поддерживали иностранные государства, среди которых соседняя Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и США.

При этом союзниками сирийского правительства выступили Иран, Россия и ливанская вооруженная группировка "Хезболла".

Более 10 лет войны в Сирии привели к масштабным разрушениям и гуманитарному кризису. Правительство Асада обвинили в грубых нарушениях прав человека, в частности, в неоднократном использовании химического оружия против мирного населения.

Фото: разрушения в сирийском Алеппо (GettyImages)

По разным оценкам, во время конфликта погибли до 500 тысяч человек, почти 7 млн ​​граждан покинули свои дома и уехали в другие регионы страны. Еще около 6 млн беженцев из Сирии проживают в соседних Турции, Иордании и Ливане.

Путин в союзниках

В 2015 году, когда повстанцы контролировали значительные территории Сирии и режим Асада находился в угрожающем положении, в конфликт вмешалась Россия. Военно-воздушные силы РФ начали бомбардировки в Алеппо и других городах, также были развернуты наземные войска.

Кремлевский лидер Владимир Путин объяснял, что целью операции в Сирии якобы является "стабилизация законных властей и создание условий для политического компромисса".

Военное вмешательство России усилило позиции Асада. К 2017 году был восстановлен контроль правительства над большинством крупных городов, а остальные повстанцы ограничились отдельными частями территории.

В 2020 году Россия и Турция договорились о прекращении огня в последней контролируемой оппозицией сирийской провинции Идлиб, согласившись создать коридор безопасности с общим патрулированием.

Фото: лидер РФ Путин поддерживает режим Асада (GettyImages)

В свою очередь Башар Асад последовательно поддерживал российскую агрессию в Украине. Во время аннексии Крыма российскими оккупантами в Генассамблее ООН Сирия проголосовала за признание так называемого "крымского референдума".

Через день после начала полномасштабной войны в Украине Башар аль-Асад в телефонном разговоре с Владимиром Путиным назвал вторжение "исправлением истории и восстановлением баланса в глобальном порядке после падения Советского Союза".

Также Сирия стала первой страной после России, официально признавшей "независимость и суверенитет" так называемых ЛДНР в июне 2022 года.

В 2023 году Асад заявил, что "специальная военная операция" России направлена ​​против "неонацистов" в Украине, а Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области назвал "исторически российскими".

Почему Асад может потерять контроль над Сирией

В конце ноября 2024 года конфликт в Сирии вспыхнул с новой силой. Масштабные боевые столкновения начались между исламистскими повстанцами "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), отрядами Сирийской национальной армии и армией Башара Асада.

Через неделю повстанцам удалось установить контроль над Идлибом, Алеппо, Хамой и приблизиться к большому городу Хомс в центральной Сирии, открывающему путь в столицу Дамаск.

Захват Хомса также отрежет Дамаск от побережья, где у российских союзников Асада есть военно-морская и авиабаза.

Лидер группировки ХТШ Абу Мохаммад аль-Джолани заявил, что основной целью повстанцев является свержение режима Асада, а также "строительство новой Сирии".

Фото: наступление исламистов в Сирии (GettyImages)

Как пишет СNN, повстанцы, вероятно, стремятся извлечь выгоду из ослабленного правительства Сирии, ключевые партнеры которого заняты другими конфликтами.

Поскольку Россия, которая является главным союзником режима Асада в небе, вовлекла основные ресурсы в войну в Украине, а Иран подвергся серии атак со стороны Израиля.

Больше о причинах обострения войны в Сирии говорится в материале "Восток в огне. Почему в Сирии снова началась война и рухнет ли режим Асада".

При подготовке материала использовались: публикации ВВС, Reuters, СNN, Anadolu, данные из Wikipedia.