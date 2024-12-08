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У США заявили, що Байден "уважно стежить" за подіями в Сирії

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент США Джо Байден відстежує ситуацію в Сирії. Також він перебуває на постійному зв'язку з партнерами.

Про це заявив представник Ради національної безпеки Шон Саветт, пише РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Twitter (Х).

"Президент Байден і його команда уважно стежать за надзвичайними подіями в Сирії", - зазначив він.

Також, за даними Саветта, США підтримують постійний зв'язок з регіональними партнерами з цього питання.

Ситуація в Сирії

Наприкінці листопада 2024 конфлікт у Сирії спалахнув із новою силою. Масштабні бойові зіткнення почалися між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), загонами Сирійської національної армії та армією Башара Асада.

За останніми даними, прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. Заява пролунала після того, як повстанці зайшли у Дамаск.

На данний момент відомо, що президент Башар Асад вилетів зі столиці Сирії в невідомому напрямку в неділю, скориставшись літаком.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійна в Сирії