У США заявили, що Байден "уважно стежить" за подіями в Сирії

Ситуація в Сирії

Наприкінці листопада 2024 конфлікт у Сирії спалахнув із новою силою. Масштабні бойові зіткнення почалися між повстанцями ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), загонами Сирійської національної армії та армією Башара Асада.

За останніми даними, прем'єр-міністр Сирії Мохаммед аль-Джалалі заявив про готовність співпрацювати з будь-яким керівництвом, обраним народом. Заява пролунала після того, як повстанці зайшли у Дамаск.

На данний момент відомо, що президент Башар Асад вилетів зі столиці Сирії в невідомому напрямку в неділю, скориставшись літаком.

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