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У Зеленського пояснили, що терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна

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Україна, Субота 03 вересня 2022 15:35
У Зеленського пояснили, що терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні заявили, що терміни закінчення війни визначатимуть самостійно, звільняючи свої території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

"Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО" буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення "СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що саме Україна визначає терміни закінчення цієї війни, у процесі звільнення своїх територій.

Також Подоляк сказав, що майбутній обсяг виплат РФ репарацій, буде визначати саме українська сторона.

Нагадаємо, що у Зеленського відреагували на нову "мету" війни та нагадали Путіну історію.

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Ірина Подоляк Війна в Україні
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