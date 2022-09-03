У Зеленського пояснили, що терміни закінчення війни визначатиме тільки Україна
В Україні заявили, що терміни закінчення війни визначатимуть самостійно, звільняючи свої території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.
"Російські чиновники постійно повторюють дивну мантру: "СВО" буде завершена в терміни", "Захід віддаляє завершення "СВО". Здається, вони так нічого й не зрозуміли", - заявив Подоляк.
Він зазначив, що саме Україна визначає терміни закінчення цієї війни, у процесі звільнення своїх територій.
Також Подоляк сказав, що майбутній обсяг виплат РФ репарацій, буде визначати саме українська сторона.
Нагадаємо, що у Зеленського відреагували на нову "мету" війни та нагадали Путіну історію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.