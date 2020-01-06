У США заявили про підвищену бойову готовність ракетних військ Ірану

Ракетні війська Ірану знаходяться у підвищеній бойовій готовності. Про це повідомив офіційний представник США, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.



За словами співрозмовника агентства, поки складно визначити, з якою метою було виконано посилення бойової готовності іранських ракетних військ - для захисту чи нападу. Він також зазначив, що США уважно стежать за ситуацією.

Нагадаємо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

У Пентагоні заявили, що удар був виконаний за вказівкою американського президента Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" 52 об'єктів на території Ірану. Зокрема, до цього переліку були включені об'єкти культури. Удар по об'єктах Ірану, за словами Трампа, відбудеться в разі нападу Тегерана на американців.

Військовий радник керівника Ірану Хосейн Деган заявив, що Тегеран готує військовий відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані, здійснене силами Сполучених Штатів Америки.

Парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни.