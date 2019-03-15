У США заявили, що переговори по торговій угоді з Китаєм не відбудуться в березні

Переговори щодо торговельної угоди переносяться на більш пізній термін

Переговоры президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина по торговому соглашению переносятся с конца марта на более поздний срок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, сторонам нужно больше времени для переговоров. При этом он подчеркнул, что США и Китай работают, стараясь прийти к соглашению "как можно скорее".

"Предстоит еще много работы, но нас устраивает положение, в котором мы находимся", - подчеркнул Мнучин.​

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести встречу во вьетнамском Дананзе в период с 27 по 28 февраля.

По словам президента США, он рассчитывает провести несколько личных встреч с Си Цзиньпином, чтобы завершить переговоры по торговоговому соглашению.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января стартовали торговые переговорыпредставителей США и Китая.

Добавим, отмечалось, что если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не будут завершены к 1 марта, то Соединенные Штаты Америки повысят пошлины на китайские товары.