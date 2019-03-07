У США заявили, що КНДР відновила працездатність ядерного полігону

Відновлювальні роботи продовжилися швидкими темпами

Американские эксперты заявили, что власти КНДР восстановили работоспособность испытательного ракетного полигона Сохэ. Об этом сообщает 38 North, который действует при вашингтонском Центре имени Генри Стимсона.

По оценке экспертов, снимки ракетного полигона Сохэ, сделанные с коммерческих спутников с 6 марта, демонстрируют, что восстановительные работы продолжились быстрыми темпами.

"Учитывая эти строительные работы, а также деятельность на других участках этого объекта, как представляется, Сохэ возвратился в нормальное рабочее состояние. На стартовой площадке к 6 марта завершились работы на рельсовой транспортной структуре, и эта структура, возможно, уже является действующей", - говорится в сообщении портала.

Ранее сообщалось, что КНДР восстанавливает ракетный полигон Сохэ после провальных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына во Вьетнаме. При этом Пхеньян обещал еще на первом саммите лидеров Северной Кореи и США в прошлом году демонтировать объект полностью.

Трамп заявил, что будет очень разочарован в главе Северной Кореи Ким Чен Ыне, если информация о восстановлении ракетного полигона в КНДР подтвердится.