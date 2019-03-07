Трамп прокоментував інформацію про відновлення ядерного полігону КНДР

Фото: Дональд Трамп і Кім Чен Ин (колаж РБК-Україна)

Президент США буде дуже розчарований, якщо дані підтвердяться

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп буде дуже розчарований у лідері Північної Кореї Кім Чен Ині, якщо інформація про відновлення ракетного полігону в КНДР підтвердиться. Про це Трамп заявив журналістам, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Водночас Трамп вважає, що говорити про відновлення Північною Кореєю ядерних випробувань ще занадто рано.

"Що ж, подивимося. Ще занадто рано говорити про це... Я був би дуже, дуже розчарований у Кімі, і я не думаю, що це станеться, але подивимося, що буде далі. Зрештою це вирішиться", - заявив Трамп.

Нагадаємо, джерела повідомили, що КНДР відновлює ракетний полігон Сохе після провальних переговорів Дональда Трампа і Кім Чен Ина у В'єтнамі. При цьому Пхеньян обіцяв ще на першому саміті лідерів Північної Кореї і США минулого року демонтувати об'єкт повністю.

Раніше радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.