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Мінфін США розповів про відключення Ірану від банківської системи SWIFT

Новини » Політика    22.10.2018 - 13:07
Фото: Стівен Мнучин (flickr.com imfphoto)
Фото: Стівен Мнучин (flickr.com imfphoto)

Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як у 2012 році, до підписання ядерної угоди

Сполучені Штати Америки (США) провели переговори з системою міжбанківської передачі інформації SWIFT про відключення Ірану від цієї системи. Про заявив міністр фінансів США Стівен Мнучин, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Вашингтон наполягає, щоб Тегеран був відключений від SWIFT як у 2012 році, до підписання ядерної угоди.

"У США немає більшості в раді директорів SWIFT, однак Білий дім може запроваджувати санкції щодо системи доти, доки вона не відключить Іран", - зазначив він.

Мнучин наголосив, що його відомство визначить банки, які зможуть здійснювати операції з Тегераном для постачання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти 20 іранських компаній і банків.

Іранський президент Хасан Роухані звинуватив Сполучені Штати Америки (США) у прагненні "змінити режим" в Ірані.

Зі слів Роухані, сьогоднішній уряд Сполучених Штатів є найворожішим щодо Ірану за останні десятиліття.

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