В США заявили про готовність надати Туреччині боєприпаси для операції в Сирії

Сполучені Штати Америки заявили про готовність надати Туреччині гуманітарну допомогу, а також надати боєприпаси для операції в сирійській провінції Ідліб. Про це заявив спецпредставник США Джеймс Джефрі, повідомляє видання Thestar.

Він заявив, що "Туреччина є союзником НАТО".

"Значна частина військових використовують американські боєприпаси. Ми подбаємо, щоб обладнання було готове і придатне до використання", - сказав Джефрі.

Раніше повідомлялося, що режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат (БПЛА) у повітрі над провінцією Ідліб і втратив два літаки Су-24.

Також РБК-Україна писало, про знищення в Сирії двох вертольотів режиму Асада. Так, вертоліт Мі-8 армії режиму Асада був збитий 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля. Ще один асадівський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

Сьогодні, 3 березня, турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач, що належав режиму Башара Асада.