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Швеція жорстко відповіла на вимогу Росії не приймати нових членів в НАТО

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Швеція, П'ятниця 24 грудня 2021 13:16
Швеція жорстко відповіла на вимогу Росії не приймати нових членів в НАТО Фото: міністр закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ольга Белей

Швеція рішуче виключає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що кожна країна має право самостійно робити вибір про вступ в ту чи іншу організацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Ми зі шведської сторони категорично відкидаємо всі переговори по суті європейського порядку безпеки. У нас повинен бути світовий порядок, заснований на правилах, де у нас є міжнародне право, і кожна країна має право робити свій власний вибір з політики безпеки", - сказала Лінде.

Вона також зазначила, що вимоги Росії адресовані насамперед США і НАТО, проте вони також зачіпають Швецію, яка не входить в Альянс.

"Це дуже сильно стосується Швеції та Фінляндії. Відмова від будь-якого майбутнього розширення НАТО знизить можливості для самостійного політичного вибору", - сказала міністр закордонних справ.

Раніше в цьому місяці Фінляндія відповіла на вимогу Росії, заявивши, що має "національний простір для маневру", включаючи можливість подачі заявки на членство в НАТО.

Лінде також висловила стурбованість з приводу російської військової ескалації на кордоні з Україною. В останні кілька днів у неї були зустрічі з колегами у Великобританії, країнах Північної Європи та Балтії, з якими обговорила ситуацію.

"Якщо що-небудь трапиться у зв'язку з посиленням агресії проти України, ми будемо діяти єдиним і дуже жорстким чином, ввівши різні типи економічних санкцій", - сказала Лінде.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявляв, що прагнення зробити Україну членом НАТО провокує серйозні військові ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі". У Москві вважають, що необхідно знизити градус конфронтації.

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