США нанесли удар по иранскому острову Кешм - WSJ

В отличие от предыдущих этапов войны, на этот раз Вашингтон не объявляет об атаках публично. По словам одного из чиновников, кампанию намеренно удерживают в тени, чтобы не создать впечатление, будто США готовятся возобновить масштабные боевые действия.

Часть собеседников издания называет удары оборонительными. Их цель - не дать Ирану безнаказанно атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В соцсетях 2 ноября сообщали о взрывах на Кешме.

Остров расположен у входа в Ормузский пролив. Там есть большой подземный ракетный объект, военно-морская база и большая опреснительная установка. США атаковали Кешм и раньше, а в администрации даже обсуждали возможность его увлечения.

В тот же день американский президент умалял риск новой войны с Ираном.

"У нас была война с Ираном. Мы победили. Не знаю, можно ли это вообще называть войной, потому что мы уже несколько месяцев не воюем", - сказал Трамп журналистам.

На вопрос, рассматривает ли он удары по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября, Трамп ответил "нет". В то же время, в его администрации уверяют, что президент до сих пор взвешивает все варианты.