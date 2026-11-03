США нанесли удар по иранскому острову Кешм - WSJ

2 ноября США атаковали иранский остров Кешм у входа в Ормузский пролив. Это очередной из серии ограниченных ударов, которые американцы несколько недель тайно наносят по Ирану.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
В отличие от предыдущих этапов войны, на этот раз Вашингтон не объявляет об атаках публично. По словам одного из чиновников, кампанию намеренно удерживают в тени, чтобы не создать впечатление, будто США готовятся возобновить масштабные боевые действия.
Часть собеседников издания называет удары оборонительными. Их цель - не дать Ирану безнаказанно атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. В соцсетях 2 ноября сообщали о взрывах на Кешме.
Остров расположен у входа в Ормузский пролив. Там есть большой подземный ракетный объект, военно-морская база и большая опреснительная установка. США атаковали Кешм и раньше, а в администрации даже обсуждали возможность его увлечения.
В тот же день американский президент умалял риск новой войны с Ираном.
"У нас была война с Ираном. Мы победили. Не знаю, можно ли это вообще называть войной, потому что мы уже несколько месяцев не воюем", - сказал Трамп журналистам.
На вопрос, рассматривает ли он удары по Ирану после промежуточных выборов 3 ноября, Трамп ответил "нет". В то же время, в его администрации уверяют, что президент до сих пор взвешивает все варианты.
В течение нескольких недель Трамп говорил, что после выборов США могут вернуться к полномасштабной войне. По данным WSJ, Центральное командование США опрокинуло в регион дополнительные средства ПРО и боеприпасы. Страны Персидского залива предупредили, что вскоре после выборов может начаться короткая, но интенсивная операция.
На прошлой неделе командующий Центральным командованием адмирал Брэд Купер лично докладывал Трампу в Белом доме о ходе конфликта.
1 ноября катарские посредники провели еще один раунд переговоров о завершении войны между США и Ираном. Теперь сторонам передали новый проект мирного плана, а следующую встречу не исключают.
В то же время, по данным The Atlantic, Трамп рассматривает возобновление военной операции, чтобы силой вернуть Тегеран за стол переговоров. В Белом доме обсуждают разные сценарии, от непродолжительной атаки до кампании на несколько недель.
В Иране тоже готовятся к эскалации. Верховный лидер Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию готовиться к возвращению активной фазы войны с США и Израилем.