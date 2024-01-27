США нанесли новый удар по хуситам после атаки на танкер с российской нефтью

Военные США нанесли удар по хуситам в Йемене. Это произошло после новых атак группировки на гражданские суда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и Центральное командование армии США в Twitter (X).

Как сообщается, силы Центрального командования США нанесли удар по противокорабельной ракете хуситов, которая была готова к запуску и представляла "непосредственную угрозу" судоходству в районе.

В результате ударов Вооруженные силы США уничтожили ракету.

Что этому предшествовало

Удар США был нанесен через несколько часов после того, как повстанцы-хуситы атаковали судно Marlin Luanda, перевозившее нефтепродукты российского происхождения. В результате атаки хуситов никто из экипажа танкера не пострадал.

Партия предназначалась для производства пластика и бензина. Сырье было загружено на судно в Греции, что свидетельствует о нарушении перевозчиком санкций ЕС и США на экспорт российских нефтепродуктов.

Bloomberg отмечает, что после инцидента в Красном море нефть на мировых рынках подорожала.

Предыстория

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.