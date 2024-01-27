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США завдали нового удару по хуситах після атаки на танкер з російською нафтою

Червоне море, Субота 27 січня 2024 12:26
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США завдали нового удару по хуситах після атаки на танкер з російською нафтою Фото: США завдали нового удару по хуситах (wikimedia)
Автор: Наталія Юрченко

Військові США завдали удару по хуситах в Ємені. Це сталося після нових атак угруповування на цивільні судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та Центральне командування армії США у Twitter (X).

Як повідомляється, сили Центрального командування США завдали удару по протикорабельній ракеті хуситів., яка була готова до запуску та становила "безпосередню загрозу" для судноплавства в районі.

Внаслідок ударів Збройні сили США знищили ракету.

Що цьому передувало

Удар США був завданий через кілька годин після того, як повстанці-хусити атакували судно Marlin Luanda, що перевозило нафтопродукти російського походження. Внаслідок атаки хуситів ніхто з екіпажу танкера не постраждав.

Партія призначалася для виготовлення пластику та бензину. Сировина була завантажена на судно в Греції, що свідчить про порушення перевізником санкцій ЄС та США на експорт російських нафтопродуктів.

Bloomberg зазначає, що після інциденту у Червоному морі нафта на світових ринках подорожчала.

Передісторія

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповування завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Великобританія завдали потужних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.

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