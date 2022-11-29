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В США утвердили продажу Финляндии вооружения на 323 миллиона долларов: что туда войдет

Фото: Финляндия сможет купить у США оружие для своего парка истребителей (pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена одобрила возможную продажу Финляндии, которая вступает в НАТО, оружия на сумму 323 миллиона долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, о своем одобрении возможной продажи тактических ракет и авиабомб администрация проинформировала Конгресс в понедельник.

"Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - указывается в уведомлении Госдепартамента США.

Отмечается, что предлагаемая продажа улучшит возможности Финляндии по оружию класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также "положительно повлияет на отношения США со странами Северного региона".

"Финляндия намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для своего парка истребителей", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что глава МИД Финляндии заявил о дальнейшей поддержке Украины "столько, сколько понадобится".

Напомним также, что Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 55,6 млн евро.

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