В США утвердили продажу Финляндии вооружения на 323 миллиона долларов: что туда войдет

Так, о своем одобрении возможной продажи тактических ракет и авиабомб администрация проинформировала Конгресс в понедельник.

"Эта предлагаемая продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности надежного партнера, который является важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - указывается в уведомлении Госдепартамента США.

Отмечается, что предлагаемая продажа улучшит возможности Финляндии по оружию класса "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также "положительно повлияет на отношения США со странами Северного региона".

"Финляндия намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для своего парка истребителей", - говорится в документе.