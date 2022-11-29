У США затвердили продаж Фінляндії озброєння на 323 мільйони доларів: що туди увійде

Адміністрація президента США Джо Байдена схвалила можливий продаж Фінляндії, яка вступає до НАТО, зброї на суму 323 мільйони доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .
Так, про своє схвалення можливого продажу тактичних ракет та авіаційних бомб адміністрація поінформувала Конгрес у понеділок.
"Цей пропонований продаж підтримає зовнішню політику та національну безпеку Сполучених Штатів за рахунок підвищення безпеки надійного партнера, який є важливою силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі", - вказується у повідомленні Держдепартаменту США.
Зазначається, що запропонований продаж покращить можливості Фінляндії зі зброї класу "повітря-повітря" та "повітря-земля", а також "позитивно вплине на відносини США з країнами Північного регіону".
"Фінляндія має намір використовувати ці оборонні вироби та послуги для свого парку винищувачів", - йдеться у документі.
Раніше повідомлялося, що глава МЗС Фінляндії заявив про подальшу підтримку України "стільки, скільки знадобиться".
Нагадаємо також, що Фінляндія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 55,6 млн євро.
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