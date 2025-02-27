США и РФ рассматривают совместную разведку природных ресурсов в Арктике, - Bloomberg

Соединенные Штаты и Россия в ходе недавних переговоров затронули вопрос Арктики. Страны имеют точки соприкосновения, в чем могли бы сотрудничать.

По словам источников издания, обсуждения включали разведку природных ресурсов и торговые пути. Один из людей сказал, что с сотрудничество в разведке энергоносителей также рассматривается как цель США.

Как пишет Bloomberg, тема возникла, когда президент США Дональд Трамп настойчиво добивался прекращения войны в Украине, включая прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Обе стороны недавно дали понять, что они открыты для деловых начинаний и сотрудничества. Это, в свою очередь, вызвало тревогу у европейских и натовских союзников, которые пытались изолировать Москву с момента ее полномасштабного вторжения в Украину три года назад.

Один из источников сообщил, что официальные лица США рассматривают арктическое сотрудничество как способ вбить клин между Москвой и Пекином. Однако предупредил, что это вряд ли увенчается успехом, учитывая, насколько сблизились Россия и Китай за последние годы, особенно с учетом их "неограниченного" партнерства с начала войны в Украине.

Bloomberg добавило, что Арктика, которая окружена Россией и семью странами НАТО - США, Канадой, и странами Северной Европы, а именно: Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией. В последние годы Арктика привлекает все большее внимание, поскольку таяние льдов из-за изменения климата открывает судоходные пути и возможности для разведки потенциальных энергетических и минеральных ресурсов.

Немного ранее Politico писало, что Кирилл Дмитриев, глава государственного Российского фонда прямых инвестиций, заявил после переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии (февраль 2025), что сотрудничество в арктических энергетических проектах было одной из "конкретных областей сотрудничества", которые они обсуждали.

Кроме того, в конце прошлого года Пентагон опубликовал новую Арктическую стратегию, в которой подчеркивался риск объединения Китая и России в регионе.

Китай же в последние годы все больше внимания уделяет Арктике, объявив себя в 2018 году "приарктическим государством" и развив рыболовные, энергетические и транспортные интересы в регионе. Перспектива новых судоходных маршрутов рассматривается как ключ к стратегии Пекина, которая предусматривает Полярный шелковый путь, соединяющий Восточную Азию, Западную Европу и Северную Америку.