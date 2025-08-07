RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Дональд Трамп Война в Украине

В США задержали военного, передавшего РФ секретную информацию о танке Abrams

Фото: американский танк M1A2 Abrams (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Злоумышленник передал России секретную информацию о компоненте танка M1A2 Abrams и про еще одну боевую машину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства юстиции США.

В ведомстве отметили, что солдат с базы Форт-Блисс был арестован в среду, 6 августа в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Следователи предъявили ему уголовные обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию, касающуюся национальной обороны, и в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.

Согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

Представители Минюста отметили, что примерно с мая и до сегодняшнего дня, Ли пытался подтвердить свои полномочия как военнослужащего армии США и передать информацию оборонного характера непосредственно Минобороны РФ.

По данным следствия, в июне 2025 года, подозреваемый передал онлайн контролируемую к экспорту техническую информацию о танке M1A2 Abrams и предложил свою помощь Российской Федерации.

Во время личной встречи в июле с лицом, которое подсудимый считал представителем российского правительства, военный передал ему SD-карту.

Также Ли якобы подробно описал содержание документов и информацию на карточке, в частности относительно танка M1A2 Abrams, другой боевой бронированной машины, которую использует армия США, а также данные о боевых операциях.

"Несколько из этих документов содержали контролируемые технические данные, которые Ли не имел права разглашать. Другие документы на SD-карте были обозначены как контролируемая неклассифицированная информация (CUI) и содержали предупредительные баннеры и ограничения на распространение", - заявили в Минюсте.

По данным следствия, во время и после июльской встречи, Ли обсуждал возможность получить и передать российскому правительству определенный аппаратный компонент внутри танка M1A2 Abrams.

31 июля подозреваемый доставил то, что выглядело как этот компонент, в складское помещение в Эль-Пасо. После военный отправил сообщение лицу, которое считал представителем российского правительства, со словами: "Миссия выполнена".

Расследование ведет вашингтонский офис ФБР при поддержке Командования контрразведки армии США и офиса ФБР в Эль-Пасо.

Обвинение по делу выдвинуто юристом Менно Гудманом из Отдела нацбезопасности (секция контрразведки и экспортного контроля) вместе с федеральными прокурорами Нейтаном Брауном и Мелори Расмусен из Западного округа Техаса.

Российские шпионы в странах Запада

В странах Европы регулярно выявляют шпионов, передающих секретную информацию России.

Так, в начале июля суд Роттердама отправил за решетку 43-летнего гражданина РФ. Его обвинили в нарушении санкций ЕС и краже технической информации, которую он передал российской разведке.

А в мае Суд Лондона приговорил к 11 годам лидера шпионской сети, которая работала на территории Великобритании и работала на Кремль.

Читайте РБК-Украина в Google News
Танк Abrams