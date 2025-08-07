В США задержали военного, передавшего РФ секретную информацию о танке Abrams

В ведомстве отметили, что солдат с базы Форт-Блисс был арестован в среду, 6 августа в городе Эль-Пасо, штат Техас.

Следователи предъявили ему уголовные обвинения в попытке передать иностранному противнику информацию, касающуюся национальной обороны, и в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.

Согласно судебным документам, 22-летний Тейлор Адам Ли имеет допуск к информации уровня "совершенно секретно" и доступ к чувствительной информации ограниченного распространения.

Представители Минюста отметили, что примерно с мая и до сегодняшнего дня, Ли пытался подтвердить свои полномочия как военнослужащего армии США и передать информацию оборонного характера непосредственно Минобороны РФ.

По данным следствия, в июне 2025 года, подозреваемый передал онлайн контролируемую к экспорту техническую информацию о танке M1A2 Abrams и предложил свою помощь Российской Федерации.

Во время личной встречи в июле с лицом, которое подсудимый считал представителем российского правительства, военный передал ему SD-карту.

Также Ли якобы подробно описал содержание документов и информацию на карточке, в частности относительно танка M1A2 Abrams, другой боевой бронированной машины, которую использует армия США, а также данные о боевых операциях.

"Несколько из этих документов содержали контролируемые технические данные, которые Ли не имел права разглашать. Другие документы на SD-карте были обозначены как контролируемая неклассифицированная информация (CUI) и содержали предупредительные баннеры и ограничения на распространение", - заявили в Минюсте.

По данным следствия, во время и после июльской встречи, Ли обсуждал возможность получить и передать российскому правительству определенный аппаратный компонент внутри танка M1A2 Abrams.

31 июля подозреваемый доставил то, что выглядело как этот компонент, в складское помещение в Эль-Пасо. После военный отправил сообщение лицу, которое считал представителем российского правительства, со словами: "Миссия выполнена".

Расследование ведет вашингтонский офис ФБР при поддержке Командования контрразведки армии США и офиса ФБР в Эль-Пасо.

Обвинение по делу выдвинуто юристом Менно Гудманом из Отдела нацбезопасности (секция контрразведки и экспортного контроля) вместе с федеральными прокурорами Нейтаном Брауном и Мелори Расмусен из Западного округа Техаса.