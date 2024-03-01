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Шпионил более 40 лет. Бывший дипломат США признался, что работал на разведку Кубы

Пятница 01 марта 2024 05:34
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Шпионил более 40 лет. Бывший дипломат США признался, что работал на разведку Кубы Фото: бывший дипломат США признался, что работал на разведку Кубы (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Бывший дипломат США, занимавший пост посла США в Боливии, признал себя виновным в работе агентом Кубы более 40 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

73-летнему Виктору Мануэлю Роше предъявили обвинение в тайной передаче информации кубинскому правительству, управляемому коммунистами, с 1981 года, когда он работал в госдепартаменте США.

В четверг в суде Майами он изменил свое первоначальное заявление о невиновности. Мистер Роша, его адвокаты и прокуроры признали, что была заключена сделка о признании вины.

Судья Бет Блум спросила его, не желает ли он изменить свое заявление на признание вины, он ответил: "Ваша честь, я согласен".

Он обвиняется в нарушении Закона о регистрации иностранных агентов, действуя в качестве иностранного агента, мошенничестве с телеграфом и даче ложных показаний для получения паспорта США.

Доказательства, собранные следователями, включают скрытые записи, на которых мистер Роша признается, что десятилетиями работал на Кубу, восхваляет покойного кубинского лидера Фиделя Кастро как "команданте" и называет Соединенные Штаты "врагом".

Теперь он и его команда юристов, похоже, пришли к аналогичному выводу, посчитав, что признание вины было для него самым мудрым вариантом. Приговор ему вынесут на слушаниях 12 апреля.

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