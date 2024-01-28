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В США осудили россиянина, который пытался незаконно прилететь в страну

Иллюстративное фото: В США осудили россиянина, который пытался незаконно прилететь в страну (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россиянин в ноябре прошлого года сел на рейс из Дании в Лос-Анджелес без билета и визы. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Прокуроры заявили, что россиянин Сергей Очигава прошел проверку в аэропорту Копенгагена в Дании без посадочного талона, пропустив пассажира через турникет.

На следующий день он незамеченным прошел через выход на посадку и сел на рейс Scandinavian Airlines в Лос-Анджелес.

Согласно обвинительным документам Очигавы, члены бортпроводников заметили его в самолете, потому что он перемещался между несколькими незанятыми креслами.

4 ноября, когда самолет приземлился в Лос-Анджелесе, пограничники США встретили Очигаву. Агентам не удалось найти никаких официальных записей о нем на рейсе Scandinavian Airlines или любом другом рейсе.

Прибыв в США, мужчина не смог предъявить визу, загранпаспорт или другие необходимые документы для въезда. В ходе обыска его сумки сотрудники обнаружили принадлежавшие ему российские и израильские паспорта.

Он сказал пограничникам, что забыл свой загранпаспорт в самолете, но это оказалось неправдой. Официальные лица обвинили его в предоставлении ложной информации.

Очигава сказал, что не уверен, был ли у него билет на самолет. Он также сказал, что не помнит, как сел на рейс, потому что не спал три дня.

Официальный приговор Очигаве будет вынесен 5 февраля.

Арест россиян в США

Ранее мы писали, что Министерство юстиции США арестовала россиянина, пытавшегося помочь иностранной террористической организации.

Также мы сообщали, что в США арестовали россиянина, участвовавшего в преступной группировке, которая занималась мошенничеством, контрабандой и отмыванием денег.

 

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