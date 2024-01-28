У США засудили росіянина, який намагався незаконно прилетіти до країни

Прокурори заявили, що росіянин Сергій Очигава пройшов перевірку в аеропорту Копенгагена у Данії без посадкового талону, пропустивши пасажира через турнікет.

Наступного дня він непоміченим пройшов через вихід на посадку і сів на рейс Scandinavian Airlines до Лос-Анджелесу.

Згідно з обвинувальними документами Очигави, члени бортпровідників помітили його в літаку, тому що він переміщався між кількома незайнятими кріслами.

4 листопада, коли літак приземлився у Лос-Анджелесі, прикордонники США зустріли Очігаву. Агентам не вдалося знайти жодних офіційних записів про нього на рейсі Scandinavian Airlines або будь-якому іншому рейсі.

Прибувши до США, чоловік не зміг надати візу, закордонний паспорт чи інші необхідні документи для в'їзду. У ході обшуку його сумки співробітники виявили російські та ізраїльські паспорти, що належали йому.

Він сказав прикордонникам, що забув свій закордонний паспорт у літаку, але це виявилося неправдою. Офіційні особи звинуватили його у наданні неправдивої інформації.

Очігава сказав, що не впевнений, чи мав квиток на літак. Він також сказав, що не пам'ятає, як сів на рейс, бо не спав три дні.

Офіційний вирок Очігаві буде ухвалено 5 лютого.

Арешт росіян у США

Раніше ми писали, що Міністерство юстиції США заарештувала росіянина , який намагався допомогти іноземній терористичній організації.

Також ми повідомляли, що в США заарештували росіянина, який брав участь у злочинному угрупуванні, яке займалося шахрайством, контрабандою та відмиванням грошей.