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В США обвиняют россиянина. Он финансировал террористов

Вторник 09 января 2024 02:38
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В США обвиняют россиянина. Он финансировал террористов Фото: Россиянин пытался помочь профинансировать иностранную террористическую организацию (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россиянин из Калифорнии пытался помочь иностранной террористической организации. Он признал себя виновным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.

Согласно судебным документам, Курашев пытался оказать финансовую поддержку "Хайат Тахрир аш-Шам" (HTS). Россиянин пытался отправить 13 000 долларов в Турцию двум курьерам данной организации.

Государственный секретарь США определил HTS как иностранную террористическую организацию, которая занимается терроризмом в Сирии.

Полиция проверила соцсети и переписку Курашева со сборщиком средств. Они выяснили, что по мнению россиянина, перевод денег боевикам HTS равна участию в джихаде. Курашев хотел сам отправиться в Сирию и воевать, но смог только отправить деньги. Это говорит о том, что Курашев поддерживал идеологию HTS и хотел участвовать в их деятельности.

В ФБР выяснили, что Курашев следил за деятельностью благотворительной организации в Интернете и за различными аккаунтами в социальных сетях. Некоторые страницы содержали просьбы о выделении денег на покупку военного снаряжения, обуви, одежды, огнестрельного оружия и, в одном случае, мотоцикла.

Курашеву грозит максимальное наказание в виде 20 лет и до 250 000 долларов штрафа. Приговор судьи вынесут 18 марта.

Аресты россиян в мире

Ранее мы сообщали, что латвийские правоохранители задержали россиянина, шпионившего за военными объектами. Он передавал информацию российским спецслужбам.

Также мы писали о том, что в Польше признали виновными членов шпионской сети - 14 граждан Беларуси, Украины и России. Они готовили диверсии в пользу Москвы.

К слову, норвежская полиция задержала российского шпиона, который работал в местном университете под вымышленным именем.

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