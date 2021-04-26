Надважка ракета Delta IV Heavy виведе на орбіту вантаж Пентагона. Трансляція

Що саме понесе ракета на орбіту Землі, невідомо, але любителі космосу вважають, що на борту носія 19-тонний розвідувальний супутник KH-11 (18) Kennen компанії Lockheed Martin. Вони також припускають, що цей супутник має оптику, яка дозволяє робити знімки поверхні Землі до 15 сантиметрів на піксель.

Цю ракету називають "палаючою" через особливість її запуску. За декілька секунд до відриву ракети від пускового майданчика для охолодження двигунів в систему подається рідкий водень, який займається. В цей момент з боку здається, що ракета зараз вибухне.

Трансляція запуску ракети триватиме до моменту відстрілювання половинок головного обтікача. Після цього відеотрансляція зупиниться, адже подальший процес польоту ракети засекречений.