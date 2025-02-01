США с 1 февраля введут пошлины в отношении Мексики, Канады и Китая, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп введет тарифы в размере 25% на канадский и мексиканский импорт, а также 10% на китайские товары с немедленным вступлением в силу. Пошлины будут введены в субботу, 1 февраля.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Президент введет завтра (1 февраля. - ред.) 25% тарифы на Мексику, 25% тарифы на Канаду и 10% тарифы на Китай за нелегальный фентанил, который они поставляли и позволяли распространять в нашей стране, что привело к гибели десятков миллионов американцев", - сказала Левитт.

В то же время, она назвала сообщение "ложным", но когда ее спросили об исключениях, она ответила, что у нее нет "обновленной информации об исключениях". Она добавила, что пошлины будут введены в субботу и вступят в силу немедленно.

Комментарии Левитт спровоцировали рост курса доллара. Доходность казначейских облигаций также выросла, в то время как акции изменили курс и снизились в течение 31 января.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Трамп объявит о тарифах на канадский и мексиканский импорт в субботу, но отложит их вступление в силу до 1 марта, а также предложит ограниченный процесс для определенных видов импорта, которые будут освобождены от них.

Источники агентства, которые попросили не называть их имен сообщили, что они не имеют подробностей касательно окончательной ставки тарифа, но отметили, что Трамп последовательно заявлял о намерениях ввести 25% тариф на импорт из двух стран в субботу.

Отдельно представитель администрации заявил, что в пятницу Трамп пересматривал тарифные планы, которые могут предусматривать некоторые исключения. Однако, по словам чиновника, эти исключения будут "немногочисленными и очень редкими".

Подрыв системы торговли

Введенные Трампом карательные пошлины и соответствующие тарифы со стороны Канады и Мексики грозят нарушить почти 1,6 триллиона долларов в североамериканской торговле и фактически положить конец 30-летней системе свободной торговли, которая глубоко интегрировала экономики трех стран.

Президент США заявил, что он все еще рассматривает возможность введения дополнительных 10% на китайский импорт, чтобы наказать Пекин за его вероятную роль в торговле фентанилом. Однако источники сообщили, что тарифы будут применяться только в отношении Канады и Мексики, оставляя непонятными его планы в отношении новых пошлин на Китай.

Как сообщил знакомый с этим вопросом источник, решение по тарифам принимается главной командой Белого дома, а не новой командой по вопросам торговли, которую возглавят кандидат на должность министра торговли Говард Лутник и кандидат на должность торгового представителя США Джеймисон Грир. Ни один из них не был утвержден Сенатом США, однако финансовый комитет Сената запланировал утверждение Грира на 6 февраля.

Трамп намекнул на возможные исключения в четверг, когда сказал, что вскоре решит, применять ли тарифы к импорту канадской и мексиканской нефти, что указывает на то, что он может быть обеспокоен их влиянием на цены на бензин. Согласно данным Бюро переписи населения США, сырая нефть является основной статьей импорта США из Канады и входит в пятерку крупнейших импортеров из Мексики.

Торговый советник Трампа Питер Наварро в интервью CNBC заявил, что поступления от тарифов помогут оплатить продолжение сокращения налогов, введенных Трампом в 2017 году, которые составляют около 4 триллионов долларов и заканчиваются в этом году.

Два источника, знакомые с этим вопросом, отметили, что Трамп будет ссылаться на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) как правовую основу для тарифов, объявив чрезвычайное положение из-за передозировки фентанила, от которого в 2023 году погибло почти 75 тысяч американцев, и нелегальной иммиграции.

IEEPA, принятый в 1977 году и измененный после терактов 11 сентября 2001 года, предоставляет президенту широкие полномочия по введению экономических санкций в кризисных ситуациях.

Среди инструментов торгового права, которые есть в распоряжении Трампа, это даст ему самый быстрый путь ко введению широких тарифов, поскольку другие требуют длительных расследований со стороны Министерства торговли или Комитета по торговле США (USTR).

Реакция Канады и Мексики, угроза для Китая

Экономисты и руководители предприятий предупреждают, что тарифы вызовут значительный рост цен на импортные товары, такие как алюминий и пиломатериалы из Канады, фрукты, овощи, пиво и электронику из Мексики, а также автомобили из обеих стран.

По словам экономистов, тарифы платят фирмы, импортирующие товары и перекладывают расходы на потребителей или соглашаются на меньшие прибыли.

"Тарифы президента Трампа, прежде всего, обложат налогами Америку. Начиная с более высоких расходов на заправках, в продуктовых магазинах и на онлайн-кассах, тарифы каскадом проникают в экономику и в конце концов наносят ущерб потребителям и бизнесу по обе стороны границы", - сказал руководитель отдела государственной политики Канадской торговой палаты Мэтью Холмс.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу заявил, что Канада немедленно отреагирует силовыми контрмерами, добавив: "Это не то, чего мы хотим, но если он будет двигаться вперед, мы также будем действовать".

По словам источника, знакомого с планом, Канада разработала детальные цели для немедленных ответных тарифных мер, включая пошлины на апельсиновый сок из Флориды, родного штата Трампа, который является его приемной родиной. У Канады есть более широкий перечень целей, которые могут достичь 150 миллиардов канадских долларов американского импорта, но перед тем, как действовать, она проведет консультации с общественностью, сообщил источник.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что будет "ждать с холодной головой" решения Трампа по тарифам и готова продолжать диалог по границам.

"Мы всегда будем защищать достоинство нашего народа, уважение к нашему суверенитету и диалог на равных, без подчинения", - сказала она.

Ранее Шейнбаум заявляла, что Мексика также примет ответные меры, утверждая, что тарифы Трампа будут стоить 400 тысяч рабочих мест в США и приведут к росту цен для американских потребителей.

Китай был более осторожным в своих планах возмездия. Лю Пэнгю, представитель посольства Китая в Вашингтоне, отметил сотрудничество Китая с США в борьбе с незаконным оборотом фентанила и выразил надежду, что США "не будут воспринимать добрую волю Китая как должное".