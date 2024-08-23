США ввели санкции против сына министра обороны РФ

Помимо Павла Белоусова, санкции также ввели против его жены Евгении.

При этом США применили ограничения по отношению к компании Claire&Clarté, которой, по информации "Важных историй", руководит Белоусов.

Эта компания, в частности, заключала контракты с НПО "Энергомаш", которое является главным производителем двигателей для ракет-носителей и межконтинентальных баллистических ракет в России. Фирма Белоусова в рамках контракта обязалась "повысить эффективность производства" нескольких цехов.

Партнерами Claire&Clarté на официальном сайте указаны Минпромторг РФ, "Ростех", "Роскосмос" и "Росатом".