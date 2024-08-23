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США запровадили санкції проти сина міністра оборони РФ

Фото: Андрій Бєлоусов, міністр оборони Росії (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 серпня, включили до списку санкцій Павла Бєлоусова, який є сином міністра оборони Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США та "Важливі історії".

Крім Павла Бєлоусова, санкції також запровадили проти його дружини Євгенії.

При цьому США застосували обмеження щодо компанії Claire&Clarté, якою, за інформацією "Важливих історій", керує Бєлоусов.

Ця компанія, зокрема, укладала контракти з НВО "Енергомаш", яке є головним виробником двигунів для ракет-носіїв та міжконтинентальних балістичних ракет у Росії. Фірма Бєлоусова в рамках контракту зобов'язалася "підвищити ефективність виробництва" кількох цехів.

Партнерами Claire&Clarté на офіційному сайті вказані Мінпромторг РФ, "Ростех", "Роскосмос" та "Росатом".

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у День прапора України США ввели нові антиросійські санкції.

Обмеження були застосовані проти оборонного та металургійного комплексів. Зокрема, там опинилися найбільші експортери російського вугілля.

Також під американськими санкціями тепер виробники безпілотників та компанії, які обслуговують потреби російського ВПК.

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