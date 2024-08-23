США запровадили санкції проти сина міністра оборони РФ

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, у День прапора України США ввели нові антиросійські санкції.

Обмеження були застосовані проти оборонного та металургійного комплексів. Зокрема, там опинилися найбільші експортери російського вугілля.

Також під американськими санкціями тепер виробники безпілотників та компанії, які обслуговують потреби російського ВПК.

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