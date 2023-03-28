Галущенко призывает мир ввести санкции против ядерной промышленности РФ

Мировому сообществу необходимо ввести санкции против российской ядерной промышленности, ведь страна-агрессор не должна получать нефтедоходы, идущие на финансирование войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенко в интервью Bloomberg .

"Украина стремится к усилению санкций Запада в отношении России, в частности, их расширение на российскую ядерную отрасль. Мы понимаем трудности, сопровождающие этот процесс, но нам нужно начать его прямо сейчас", - сказал Галущенко.

Министр подчеркнул, что страна-агрессор не должна получать нефтедоходы и тратить их на финансирование армии, которая будет вести войну с Украиной.

"Важность санкций заключается не в самом факте их наличия - санкции должны быть эффективными. Если санкции позволяют россиянам зарабатывать, то эти деньги они используют на производство оружия, из которого убивают больше украинцев. Надо признать существование этого очевидного круга. Так что наша задача - не дать им избегать санкций", - отметил Галущенко.