Санкции "растопили" способность России финансировать войну, - EUobserver

Российский бюджет "тает" из-за войны и санкций, что уже привело к вступлению экономики страны в затяжную рецессию.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на EUobserver , об этом говорится во внутреннем отчете Еврокомиссии.

Санкции "растопили" возможность России финансировать войну, однако Китай и Турция помогают Москве обойти западную блокаду.

Санкции ЕС оказались наиболее болезненными для энергетического и банковского секторов России.

В ЕК отмечают признаки серьезного стресса в банковской среде. По мнению европейских чиновников, российские банки нуждаются в масштабной рекапитализации. Объем необходимых дополнительных капиталовложений может составить около 32 млрд долларов, следует из отчета.

По данным Еврокомиссии, российские кредитные организации уже закрыли 670 офисов. Все крупные российские банки, за исключением одного, уже занесены в санкционный список ЕС.

"В результате войны и санкций Россия вступила в затяжную рецессию, которая может продлиться в течение длительного периода", - говорится в документе.

Энергетический сектор также демонстрирует признаки усталости от санкций. Европейские страны уже отказываются от торговли российской нефтью за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт. РФ удается перенаправить только две трети ранее закупаемых ЕС объемов нефти с дисконтом около 25 долларов за баррель, подчеркивается в документе.

При этом достигнутый за счет резкого роста цен на энергоносители в начале этого года профицит бюджета уже сократился за три месяца почти в десять раз.

"Планы Минфина России покрыть дефицит бюджета в ближайшие три года за счет внутренних займов не кажутся правдоподобными", - цитирует отчет ЕК издание.

Внутрення эмиссия остается едва ли не единственным источником привлечения Кремлем средств, а с сокращением доходов и назревающими проблемами в банковском секторе спрос неизбежно останется слабым, приводит издание выдержки из отчета.

Напомним, что Совет ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России за ее агрессию против Украины.

Решением ЕС введены дополнительные экспортные ограничения, направленные на сокращение доступа России к военным, промышленным и технологическим товарам, а также ее возможности развивать военный сектор.

При этом у ЕС остается все меньше инструментов для давления на Россию, заявила ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

Подробнее о новом пакете санкций ЕС - в материале РБК-Украина "Восьмой круг санкций. Доходы России упадут, а Китай может быть удовлетворен".

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