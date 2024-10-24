США предложили G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана, - Bloomberg

В Вашингтоне прошла встреча замминистров финансов G7. Представители администрации Байдена предложили участникам встречи рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отметим, что США уже внесли российский титан в черный список, однако западные правительства осторожно прекращают поставки, опасаясь взбудоражить мировые рынки и нарушить собственные цепочки поставок.
Кроме того, Европейский Союз обсуждает вопросы повышения пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.
А ранее в этом году Совет ЕС одобрил пошлины на зерновые и масличные с территории России и Беларуси. Эти тарифы достаточно высоки, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.
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