США предложили G7 рассмотреть санкции в отношении российского палладия и титана, - Bloomberg

Кроме того, Европейский Союз обсуждает вопросы повышения пошлин на дополнительные сельскохозяйственные и продовольственные товары, а также удобрения из РФ и Беларуси.

А ранее в этом году Совет ЕС одобрил пошлины на зерновые и масличные с территории России и Беларуси. Эти тарифы достаточно высоки, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.

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