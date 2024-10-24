США запропонували G7 розглянути санкції щодо російського паладію та титану, - Bloomberg

Зауважимо, що окрім цього, Європейський Союз обговорює питання щодо підвищення мит на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.

А раніше цього року Рада ЄС схвалила мита на зернові та олійні з території Росії та Білорусі. Ці тарифи досить високі, щоби на практиці придушити такий імпорт до ЄС.

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