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США запропонували G7 розглянути санкції щодо російського паладію та титану, - Bloomberg

Фото: США запропонували G7 розглянути санкції щодо російського паладію та титану (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Вашингтоні пройшла зустріч заступників міністрів фінансів G7. Представники адміністрації Байдена запропонували учасникам зустрічі розглянути санкції щодо російського паладію та титану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зауважимо, що США вже внесли російський титан у чорний список, однак західні уряди обережно припиняють поставки, побоюючись розбурхати світові ринки та порушити власні ланцюжки поставок.

Зауважимо, що окрім цього, Європейський Союз обговорює питання щодо підвищення мит на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі.

А раніше цього року Рада ЄС схвалила мита на зернові та олійні з території Росії та Білорусі. Ці тарифи досить високі, щоби на практиці придушити такий імпорт до ЄС.

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