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ЕС одобрил запретительные пошлины на российское зерно

Украина, Четверг 30 мая 2024 13:16
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ЕС одобрил запретительные пошлины на российское зерно Фото: Российское зерно будет запрещено в ЕС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет ЕС одобрил пошлины на зерновые и масличные с территории России и Беларуси. Эти тарифы достаточно высокие, чтобы на практике подавить такой импорт в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета ЕС.

Пошлины составят 95 евро за тонну зерновых и 50% на масличные культуры. Решение вступит в силу 1 июля. У продукции также не будет доступа к тарифным квотам ЕС.

Транзит зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Беларуси в третьи страны решение не затрагивает.

"Постановление предусматривает увеличение пошлин на зерновые, масличные культуры и продукты их переработки из России и Беларуси до такого уровня, что на практике импорт этих продуктов прекратятся", - говорится в сообщении.

Запрет на российское зерно

Решение о блокировании импорта зерна с территории России и Беларуси было принято в марте в разгар протестов европейских фермеров по поводу экологических правил и импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила: "Мы предлагаем ввести пошлины на российский импорт, чтобы смягчить растущий риск для наших рынков и наших фермеров".

В 2023 году Россия экспортировала в блок 4,2 млн тонн зерна и масличных культур на сумму около 1,3 млрд евро. Эти пошлины ЕС лишат еще одного важного источника прибыли для российской экономики и, как следствие, российской военной машины.

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