США предложили G7 конфисковать 300 млрд долларов российских активов, - FT

Издание отмечает, что пока никакие решения не были приняты, а этот вопрос остается на стадии обсуждения в европейских столицах. Хотя ускорение работы по конфискации активов РФ для Украины свидетельствует о том, что важность этого вопроса растет.

Тему конфискации активов обсуждали в этом месяце как министры финансов "Большой семерки", так и их заместители. По словам людей, информированных о переговорах, дискуссии касались того, как разработать такую политику и оценить связанные с этим риски.

США при поддержке Великобритании, Японии и Канады предложили продолжить подготовительную работу, чтобы были готовы варианты до 24 февраля. Три рабочие группы, предложенные США, будут изучать юридические вопросы конфискации, способ применения конфискованных активов, уменьшение рисков и варианты того, как лучше направить их в Украину.

Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые опасения и необходимость тщательно оценить законность конфискации активов. Как отмечает FT, несколько европейских министров также призвали сохранять секретность.

США пока официально не поддержали арест активов России, но среди G7 они распространили документ, в котором отмечали, что это было бы законным и как "контрмера, чтобы побудить Россию прекратить свою агрессию".

В ЕС также считают, что конфискация активов будет недостаточной, чтобы закрыть потребности Украины в восстановлении, и что она не должна заменить финансовую поддержку Киева в 2024 году.

Передача Украине активов РФ

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Украине впервые передадут конфискованные у российских подсанкционных олигархов активы. По его словам, деньги будут направлены на поддержку украинских ветеранов. Это первый шаг США по вопросу передачи Украине замороженных российских активов.

Кроме того, недавно The New York Times заявили, что США срочно обсуждают с партнерами использование замороженных российских активов для помощи Украине.

В Белом доме отреагировали на заявления СМИ. Там подчеркнули, что некоторые разговоры с союзниками ведутся, а о передаче Украине российских активов говорить еще рано.