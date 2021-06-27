США запідозрили Росію в причетності до атак "спрямованою енергією", - WP

Розвідувальне співтовариство США вважає, що Російська Федерація причетна до атак американських чиновників акустичними хвилями або "спрямованою енергією" . Такі випадки фіксувалися раніше на Кубі.

Видання з посиланням на джерела пише, що саме Москва несе відповідальність за загадкові інциденти з американськими держслужбовцями за кордоном. Передбачається, що вони могли піддатися таємним акустичним або іншим атакам із застосуванням якоїсь "спрямованої енергії".

Також газета цитує представника адміністрації США, який вважає, що на тлі нових етапів розслідувань "треба переконатися, що все було зрозуміло правильно". При цьому будь-які докази проти Росії не наводяться.